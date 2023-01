Prime pagine 5 gennaio | ‘Dzeko lo riapre’ | ‘Canta l’Inter’ e ‘Urlo Milik’

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Ledei quotidiani sportivi in edicola oggi sono dedicate alla Serie A: ieri si è giocata tutta la 16a giornata, la prima...

Il Post

Ledei quotidiani sportivi di oggi in edicola: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i ...Per le donne negli Usa, quindi, nelledieci settimane di gravidanza è sufficiente una prescrizione medica per abortire da sole a casa. Un percorso accelerato dalle limitazioni dovute alla ... Le prime pagine di oggi Ecco le prime pagine de La Gazzetta dello Sport, Tuttosport e Corriere dello Sport, i tre maggiori quotidiani sportivi di oggi, giovedì 5 gennaio 2023.Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi. Torna la Serie A dopo la sosta: l'Inter ferma il Napoli e il campionato resta ...