(Di giovedì 5 gennaio 2023) AGI -d'per Giorgiache ha avuto oggi un colloquio a palazzo Chigi con il presidente del PPE, Manfred, un breve scambio di saluti con il cancelliere tedesco Olaf Scholz a margine dei funerali di Joseph Ratzinger, e ha in programma un faccia a faccia con la presidente della Commissione europea, Ursula von der, fissato per lunedì. Il colloquio conarriva nei giorni in cui si torna a parlare di un dialogo tra Conservatori europei e Popolari in vista delle elezioni europee del 2024: un asse, quello tra Ecr e Ppe, che ribalterebbe i tradizionali equilibri europei fondati da anni sul dualismo Popolari-Socialisti. E che agita anche il centrodestra italiano, mentre si riapre il dibattito sul partito unico rilanciato nei giorni ...

AGI - Agenzia Italia

Lo stesso Berlusconi nel pomeriggio ha fatto sapere di avere ricevuto una telefonata da, che, ... e salvo colpi di scena, non vedrà la lucedel 2024. Parole, quelle della Svezia 'che non ......Vision Dee è una perfetta integrazione di esperienze virtuali e fisiche - ha dichiarato Frank,...della tecnologia E Ink che sarà utilizzata come rivestimento esterno del veicolo per lavolta ... Prima Weber, poi Von der Leyen. Giro d'orizzonte europeo per Meloni L’occasione della sua presenza nella Capitale, è stata dalle esequie di Benedetto XVI stamane in Vaticano così, al termine della funzione religiosa, il tedesco Manfred Weber, presidente del Partito po ...Il presidente del Consiglio ha avuto un colloquio con il leader del Ppe. E lunedì è previsto una faccia a faccia con la presidente della Commissione Europea. Tra i temi caldi i migranti e una possibil ...