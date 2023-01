Prima pagina Gazzetta dello Sport | “Canta l’Inter”

AreaNapoli.it

... 'Mi sapete dire quale sia l'ultimadei libri di storia che i nostri ragazzi studiano Ci ... Il Nostro Generale - in onda da lunedì 9 gennaio inserata su Rai1 per quattro serate è una ...Chiusura in leggero rialzo per la Borsa di Tokyo che e' rimbalzata lievemente nella seduta di oggi dopo il brusco calo accusato nellaseduta del 2023. Dopo aver toccato i minimi degli ultimi tre mesi l'Indice Nikkei ha riguadagnato terreno soprattutto grazie alla buona intonazione del comparto high - tech e dell'elettronica, ... PRIMA PAGINA CORRIERE - Dezko lo riapre. Lampo Milik, sette volte Juve "Canta l'Inter": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi de La Gazzetta dello Sport. Scudetto riaperto: decisivo per i nerazzurri il colpo di testa di Dzeko e prima sconfitta per il N ...Il Pistoia Basket 2000 ha annunciato di aver prolungato l’accordo in essere con Gianluca Della Rosa. Il capitano della prima squadra ha firmato un ...