Prete rapinato con un coltello e sequestrato prima di celebrare messa

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Il parroco di una chiesa del napoletano è statoieri da due uomini incappucciati che lo hanno aggredito nella sagrestia. Il fatto è avvenuto alle 7 di ieri mattina, quando don Raffaele Del Duca è stato raggiunto dai due aggressori mentre preparava laalla chiesa di Sant’Antonio a Brancaccio, a Torre del Greco. I due lo hanno minacciato puntandogli unalla gola, per poi costringerlo a salire nella canonica per farsi consegnare i soldi che vi erano custoditi, circa 1.500 euro, oltre al suo telefonino.di darsi alla fuga, lo hanno chiuso nella camera da letto. A chiamare la polizia è stata la nipote del parroco che, arrivata per la, aveva trovato la sacrestia vuota. La rapina potrebbe essere stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza ...

Corriere del Mezzogiorno

... poco prima della messa, si è trovato davanti due uomini che lo hanno minacciato puntandogli un coltello alla gola e l'hanno costretto ad andare in canonica dove ilsarebbe stato obbligato a ......e con violenza ci hanno'. TORRE DEL GRECO – Parroco minacciato e derubato dei soldi presenti in canonica. È accaduto questa mattina a Torre del Greco (Napoli) nei locali della chiesa di Sant'Antonio a Brancaccio. Ad indagare s ...