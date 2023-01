Presidenzialismo sì o no? ' Sono parlamentarista | ma il sistema è in crisi' - Cronaca - quotidiano net

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Cirino Pomicino e le difficoltà in cui versano le istituzioni. 'La nostra democrazia ha perso ogni riferimento forte. Ormai siamo in un limbo, l'assetto dei partiti non funziona ...

Cirino Pomicino e le difficoltà in cui versano le istituzioni. 'La nostra democrazia ha perso ogni riferimento forte. Ormai siamo in un limbo, l'assetto dei partiti non funziona ...... insomma di temi di carattere costituzionale oppure, ma diretti , in ogni caso, ad immaginare ... A questo punto, il gioco è fatto ed illa vince. Non si vede, infatti, perché una ... Presidenzialismo sì o no "Sono parlamentarista, ma il sistema è in ... di Paolo Cirino Pomicino Tra gli addetti ai lavori si è sempre detto che la nostra Repubblica è fondata sul “precedente”, secondo una fulminante battuta di Giulio Andreotti. Uno dei “precedenti” che p ...Erano decenni che non si tornava a parlare di presidenzialismo. Si direbbe che oggi Giorgia Meloni abbia sdoganato la questione: anzi, che intenda affrontarla. A smuoverla non è soltanto una bandiera ...