Preghiera del mattino del 5 Gennaio 2023 | “Imploro la Tua misericordia”

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Giovedì giorno della devozione al Santissimo Sacramento. Ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami (Sant’Ignazio di Loyola). Chiediamo l’intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Al microfono, ha recitato unaper il defunto. E poi i cardinali Erdo, Brandmüller, Woelki. Vescovi giunti da ogni partemondo, il cardinale Timothy Dolan all'altare della Cattedra, ......potere senza scrupoli, delle morte ideologie edisprezzo per la vita umana imperanti. ... ma non ha interrotto l'interesse, la, la ricerca di possibilità di sostegno e di dialogo con ... Una notte intera in preghiera davanti a Benedetto XVI: “Non lo abbiamo mai abbandonato” – es Quasi 200mila i fedeli che in tre giorni hanno reso omaggio al Papa emerito. Stamani la Messa esequiale celebrata da Bergoglio che all’udienza generale ha ricordato Ratzinger: acuto e garbato ...Benedetto XVI ha riconciliato la Chiesa in Cina con la lettera del 2007 e ha aperto al dialogo con il regime, senza sconti sulle persecuzioni ...