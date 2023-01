Poveri | sfollati | veterani di guerra La missione impossibile di risollevare l’Ucraina nel 2023

Leggi su open.online

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Che anno sarà, il, per? A poco più di un mese dal primo anniversario dell’inizio dell’invasione russa, nessuno è davvero in grado di fare previsioni. Nonostante gli sforzi diplomatici, in ordine sparso, di Turchia, Israele, Onu, e a fari spenti degli stessi Stati Uniti, non ci sono al momento seri indizi di negoziati in vista tra Mosca e Kiev. Condeterminata a riconquistare quanti più territori possibili grazie alla straordinaria motivazione e al sostegno militare occidentale, e con Vladimir Putin altrettanto determinato a evitare con ogni mezzo di uscire sconfitto dal conflitto, lacontinua. E nessuno è in grado di dire come e per quanto. Ma comunque vada, preservato il funzionamento delle sue istituzioni chiave,ha bisogno nell’anno che si apre di ...