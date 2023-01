Politano | «Oggi era una partita importante ma non decisiva»

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Dopo la sconfitta bruciante contro l’Inter, Matteo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport Cosa ha detto Spalletti negli spogliatoi? «Ha detto di mettere la testa a domani perché domenica abbiamo unaera unama non» Cosa è mancato? «Soprattuto nel primo tempo è mancata un po’ di velocità. Il giro palla è stato lento, siamo arrivati nell’area dell’Inter quando erano già ben schierati e non siamo riusciti a trovare gli spazi per essere pericolosi» Come si gestisce questa sconfitta «C’è tanta delusione della sconfitta, ma sapevamo di incontrare una squadra fortissima. Dobbiamo rimetterci con i piedi per terra e pedalare, da domenica bisogna tornare a vincere» Cosa avevate preparato e non ...

BASTONI 6,5 Il gioco delle coppie gli propone l'ex, ben controllato, e, di tanto in tanto, Di Lorenzo, arginato in fascia. Dopo un paio di minuti pesca Lukaku con una rasoiata dalle retrovie,...c'è San Siro e Dzeko sembra un 20enne. Dal 76 Correa 4,5 - Così non va proprio bene e San Siro ...5 - Sente la gara da ex, ma non ha i guizzi per incidere. Ci aspettavamo molto di più. Nel posticipo della sedicesima giornata di campionato il Napoli affronta l'Inter allo stadio Meazza. Azzurri in campo con il 4-3-3 con Politano e Kvaratskhelia accanto ad Osimhen. I nerazzurri rispond ...