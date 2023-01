Politano | “Inter? Partita equilibrata per 50 minuti | ora guardiamo avanti”

fcinter1908

, beatamente solo nell'area piccola, bravo ad aggredire il primo palo, giustamente lo ... Il giorno dopo- Napoli. Sedici gare, tredici vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. Chiunque ...Spalletti però non se n'è preoccupato e contro l'hanno steccato tutti i migliori, da Osimhen ... ieri anguissa, zielinski, Rrhamani esono stati completamente assenti dal primo minuto' C'... Napoli, Politano: “Inter brava a sfruttare l'occasione, noi un po' sfortunati” Dopo la gara di ieri sera tra l'Inter di Simone Inzaghi ed il Napoli di Luciano Spalletti, bisogna registrare uno sfogo durissimo.Ieri sera al Meazza è andata in scena una super sfida tra la capolista Napoli di Luciano Spalletti e l'Inter di Simone Inzaghi, distante 11 punti in classifica ma reduce, prima della ...