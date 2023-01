Polemiche e veleni nella maggioranza | per Mastella un ritorno amaro dalle vacanze

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiCome superare la nostalgia delle? Un interrogativo che assilla un po’ tutti alagognate e meritate ferie. Non farà eccezione Clementeche al rientro dalla Florida dovrà trovare l’antidoto giusto per neutralizzare iche oggi percorrono la sua. Una situazione impronosticabile soltanto dieci giorni fa, quando il Consiglio approvava la scottante delibera Samte. Era il 28 dicembre ma è come se il tempo si fosse dilatato. Dei titoli sulla compattezza delle truppete non vi è più traccia. Vero è che quel voto d’aula non riusciva a dissipare del tutto dubbi e malumori tra i consiglieri fedeli al sindaco ma niente che lasciasse immaginare ciò che poi è successo. Perchè non appena ...