Pnrr | recupero delle periferie urbane | 2 | 7 mld per i Piani delle Città Metropolitane

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Uno degli obiettivi che l’Italia punta a raggiungere con il Piano nazionale di ripresa e resilienza () è la riduzione del divario di cittadinanza. Chiunque viva in Italia, infatti, dovrebbe poter avere accesso agli stessi servizi e allo stesso livello di qualità nella loro erogazione. Oggi però sappiamo che purtroppo non è così. Le differenze sono notevoli tra i diversi territori. Ad evidenziarlo è Openpolis, che sta portando avanti un’analisi sule sulle risorse impiegate per il. Openpolis spiega: “Squilibri nella qualità della vita e nell’erogazione dei servizi non caratterizzano soltanto la dicotomia nord-sud o tra aree interne e centri maggiori. Anche all’interno...

Fondazione Openpolis

Ferrara, 5 gennaio 2023 - Sarà presentato in un incontro pubblico il progetto di riqualificazione dell'ex scuola di via Pietro Lana : l'immobile, con un finanziamento... Dal PNRR finanziamento di quasi 12 milioni per l'iniziativa sviluppata da Acinque Energy Greenway nei territori di Lecco, Valmadrera, Malgrate ...