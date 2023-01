Pnrr | centrati i 20 obiettivi Mase 2022 | Investimenti per 6 miliardi di euro

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Raggiunti tutti e 9 glidel Piano nazionale di ripresa e resilienza () di cui è responsabile il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (), che ha ottenuto entro i tempi concordati con la Commissionepea tutte le misure del piano nazionale di ripresa e resilienza per l’anno. “Con il conseguimento dei 9del secondo semestre, abbiamo raggiunto i 20 di questo anno”, esulta in una nota il ministro dell’Ambiente e della sicurezza, Gilberto Pichetto Fratin, precisando che il raggiungimento deglisblocca circa 6diinper l’ambiente e la sicurezza energetica. Dopo le 11 ‘milestone’ (le pietre miliari) e i target conseguiti nel primo ...

Il Denaro

... ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il, di tutti e 55 gli obiettivi previsti dalper il secondo semestre dell'anno. Complessivamente, il piano italiano ...Si sottolinea che sono stati55 obiettivi del, che si è acquisita fiducia di Confindustria, mercati e sedi europee. Dei 40 miliardi investibili,21 sono per l'energia. Invece i 5,5 del ... Pnrr, centrati i 20 obiettivi Mase 2022: Investimenti per 6 miliardi di ...