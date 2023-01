Plesso “Basile” | avviata la sistemazione dei bagni della scuola materna e della palestra

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Sopralluogo dell’assessore ai lavori Pubblici Mattia Giorno, insieme con i tecnici del servizio “Edilizia scolastica”, al” dell’istituto comprensivo “Europa-Alighieri”, in via Solito. Durante la visita è stato constatato l’avvio dei lavori didei, con la realizzazione ex novo dei servizi per i diversamente abili e il contestuale abbattimento delle barriere architettoniche. In aggiunta, sarà anche sostituito il tappeto sportivo in gomma, con annessadelle infiltrazioni dal soffitto. «Si tratta di un intervento da circa 100mila euro – ha spiegato Giorno – a valere su fondi governativi, come altri già ...