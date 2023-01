PlayStation 5 | Sony ha detto che la carenza nei negozi è finita

Everyeye Videogiochi

... ancora una volta, comeabbia lavorato benissimo in passato, fidelizzando l'utenza offrendo ai giocatori esperienze che si sono meritate la loro fiducia. Il catalogo diè ......a tornare con il nuovo visore di(per maggiori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione ). Vi ricordiamo che Beat Saber è anche attualmente disponibile sul primo VR di, ... PlayStation 5 CES 2023: tutti gli annunci e riassunto della conferenza Sony Sony conferma il miglioramento della situazione: la crisi di PS5 è alle spalle, tutti saranno presto in grado di acquistare la console.Se non avete avuto modo di seguirla in diretta, ecco il video completo della conferenza che Sony PlayStation ha tenuto al CES 2023.