Piumini a tutto volume | le nuove tendenze 2023

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Life&People.it Caldo, morbido, corto o lungo, cropped o over, il piumino è il trend che sta spopolando tra lecollezioni moda dell’inverno. Le giacche puffy e oversizes tornano ad essere protagoniste della stagione invernale, questa volta però non solo come capi d’abbigliamento sportivo, ma come un vero e proprio capo di couture. La diffusione dello stile streetwear e la preferenza di indumenti più comfy, hanno reso possibile l’impossibile: l’uso del piumino anche con abiti meno casual protegge dal freddo e senza correre il rischio di non essere alla moda. Pratici, avvolgenti e impermeabili:ciò che è necessario per resistere ai repentini cambiamenti climatici ormai quotidiani. Così le delicate linee dei tagli sartoriali dei cappotti lasciano spazio alsconsiderato dei ...

