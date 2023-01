Pioli | “Ci carichiamo con la musica in pullman E se vinciamo canto anch’io”

Calciomercato.com

Commenta per primo Nel corso dell'intervista a 7, settimanale del Corriere della Sera, Stefanoracconta: 'Sono belli, anche nelle stranezze. Sembra non siano concentrati, forse è serenità, ...Cicon la musica di Eminem prima di entrare in campo". Mg Milano 18/09/2022 - campionato di calcio serie A / Milan - Napoli / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Stefano... Milan, Pioli: 'I miei giocatori sono belli anche nelle stranezze, vi ... Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del settimanale del Corriere della Sera 7 Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha rilasciato una lunga intervista ai mi ...L’allenatore si racconta a 7: «I miei calciatori sono come figli. Da giovane sono stato “adottato” da Gaetano Scirea, dopo gli allenamenti andavamo insieme al ristorante e poi a casa sua» ...