Pininfarina - Benteler svela a Las Vegas un people-mover elettrico a guida autonoma

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Il Consumer Electronics Show di Lasvede anche quest'anno la presenza della. Infatti, l'azienda torinese ha firmato il design del "" che sarà presentato da Holon, un nuovo marchio fondato dal gruppo austriaco. Si tratta di un veicolocompletamente, in grado di spostarsi a una velocità massima di 60 km/h e con un'autonomia di circa 290 chilometri. Uso cittadino. "Il nostroè una risposta ai problemi della società in cui viviamo: urbanizzazione, cambiamento climatico, demografia. Con il nostro, stiamo dimostrando che è possibile trasportare passeggeri senza produrre emissioni, in modo sicuro, confortevole ed inclusivo, fornendo una soluzione ...

Le parole di Silvio Pietro Angori, CEO di Pininfarina: " Il design ..."