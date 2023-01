Piazza Navona | ecco a che ora arriverà la Befana il 6 gennaio

RomaToday

AGI/Vista - (Agenzia Vista) Roma 5 gennaio 2023 Prove di volo per la Befana dei Vigili del Fuoco ina Roma per la festività del 6 gennaio. / Vigili del FuocoLa Befana aa Roma - Ha preso il via il 1° dicembre e, come da tradizione, va avanti fino al 6 gennaio 2023. Dopo la sospensione dovuta al Covid nei due anni passati, è tornata la ... A piazza Navona prove generali per il volo della Befana Dopo due anni di stop per il Covid in questi giorni di feste, afferma Confesercenti, +40% di acquisti e oltre 100 mila presenze al giorno ...La Befana è certamente una delle feste più amate dai bambini. Ma i grandi, però, non devono scoraggiarsi, perché la maggior parte degli eventi in programma a Roma e sul litorale sono aperti anche a lo ...