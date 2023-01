Peste suina | 11 nuovi casi in Piemonte e Liguria In totale sono 234

TGCOM

Altri due casi disono stati registrati tra Piemonte e Valle d'Aosta, secondo i dati dell'Arpa (Agenzia regionale per l'ambiente) aggiornati al 4 gennaio. I positivi sono dunque ora 236 in totale. Uno dei ...Dopo lo sblocco dell'embrago sulle carni di maiale a causa della, durato 11 anni. Il settore suinicolo conta in Sardegna 164mila capi e 12.900 aziende L'embargo durato 11 anni è finito. Il "porcetto sardo" " o anche porceddu o porcheddu, ... Peste suina, 11 nuovi casi tra Piemonte e Liguria: 234 totali Tredici nuovi casi da inizio dell’anno di peste suina africana sono stati accertati dall’Istituto zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Quasi tutti, 11, sono stati registrati in Piemo ...È ancora allarme in Liguria: anche se non trasmissibile all’uomo la Peste suina può avere conseguenze gravi sia a livello economico che sociale, incidendo sulla redditività degli allevamenti e condizi ...