Perugia In centro storico torna la Corsa di San Costanzo

... venerdì 6 gennaio, a Lanciano: insono previsti un mercatino di prodotti locali e articoli ... in scena ci sarà la compagnia Arca di Trevi () con lo spettacolo 'Nemici come prima' . ...Dopo due anni di stop a causa della pandemia, ritorna l'Epifania dei vigili del fuoco. Nel territorio regionale, numerosi sono gli appuntamenti previsti per il 6 gennaio. A, incittà, il personale dei vigili del fuoco, con la collaborazione dell'Associazione nazionale del Cnvvf e dell'associazione Gianluca Pennetti Pennella, sarà impegnato nella discesa ... Perugia, rapina al centro commerciale: porta via console per videogames e tenta di picchiare i poliziotti. Arrestato 24enne Gli agenti della polizia di Stato di Perugia sono intervenuti presso il centro commerciale di Collestrada per il furto di una console per ...Non scioperi politici o ideologici ma basati principalmente sulla paura che la divisione in quattro lotti del trasporto pubblico locale in Umbria "sicuramente creerà danni dal punto di vista struttura ...