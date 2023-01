Peru' | scontri con la polizia a Lima durante le proteste antigovernative

Agenzia ANSA

Sono riprese in' le proteste antigovernative per chiedere le dimissioni della presidente Dina Boluarte, che ha preso in mano le redini del Paese dopo l'estromissione del suo predecessore Pedro Castillo. A Lima ...Glihanno ancora provocato una crisi nei rapporti tra Messico e Perù a seguito del tentativo di Castillo di fuggire nell'ambasciata messicana a Lima. In ogni caso, la famiglia dell'ex ... Peru', scontri con la polizia a Lima durante le proteste ... Sono riprese in Peru' le proteste antigovernative per chiedere le dimissioni della presidente Dina Boluarte, che ha preso in mano le redini del ...Le organizzazioni sociali, le federazioni e i sindacati peruviani hanno ripreso le manifestazioni di mercoledì per chiedere alla presidente del Perù, Dina Boluarte, di indire nuove elezioni e di chiud ...