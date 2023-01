Pernacchie anonime

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 5 gennaio 2023) A me gli occhi. Cronaca di Milano ieri su Repubblica, pagina 7: “Oltre tre anni di telefonate mute, nel cuore della notte, che hanno sprofondato una famiglia in un incubo che sembrava senza fine. Dal febbraio 2006 al settembre 2009 il telefono squilla all’improvviso e dall’altro lato della cornetta non arriva nulla, se non l’inquietante respiro di un nemico invisibile”. Cronaca di Milano, sempre ieri e sempre su Repubblica, ma in prima pagina: “Oltre tre anni di telefonate mute, nel cuore della notte, che hanno sprofondato una famiglia in un incubo che sembrava senza fine. Dal febbraio 2006 al settembre 2009 il telefono squilla all’improvviso e dall’altro lato della cornetta non arriva nulla, se non”. Da ciò si evince: che la pernacchia è l’inquietante respiro di un nemico invisibile; che la stessa storia è horror nel primo caso e commedia ...