Perdere non è un dramma Ma nemmeno pareggiare giocando male lo è

(Di giovedì 5 gennaio 2023) La prima cosa che ci viene in mente dopo la sconfitta di Milano è che si può anche. È una banalità, una ovvietà, ma la sconfitta fa parte del gioco. Della partita con l’Inter ha certamente colpito l’approccio decisamente diverso rispetto a quello che avevamo sempre apprezzato. Le cause possono essere tante. La prima partita dopo lo stop di cinquanta giorni. La preparazione atletica ancora approssimativa, del resto facendo le debite proporzioni è come se si fosse giocato ad agosto. Lo scenario completamente stravolto, adesso il Napoli è nettamente favorito. Magari ciascuna di queste cause ha contribuito. Va ricordato che nonostante la prestazione decisamente sotto tono e nonostante l’avversario fosse di alto livello, il Napoli ha perduto 1-0 (non 3-0) ed è in qualche modo rimasto in partita fino alla fine. Non avrebbe meritato il pareggio – ammesso che nel ...