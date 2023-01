Perché Unomattina oggi non va in onda | il motivo

(Di giovedì 5 gennaio 2023) , 5 gennaio 2023non va in? Il programma condotto da Massimiliano Ossini su Rai 1 lascia spazio ai funerali in diretta di Papa Ratzinger da Piazza San Pietro. La cerimonia funebre sarà presieduta da Papa Francesco e inizierà alle 9.30. Un lungo speciale del Tg1 seguirà l’evento dalle ore 8.25. Per questonon va in. Salteranno anche altri programmi del mattino come Storie italiane ed È sempre mezzogiorno. Al termine del funerale di Benedetto XVI spazio a Il provinciale fino al Tg1 delle 13.30. Ecconon va in. Il programma tornerà regolarmente inogni mattina dalle 9 a partire da lunedì 9 gennaio 2023. ...

