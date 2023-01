(Di giovedì 5 gennaio 2023) Si sarebbe potuto parlare della decisione di Benedetto XVI di dimettersi da Romano Pontefice . Un atto poco tradizionalista, storia alla mano, per il papa che si vorrebbe presentare come ...

Si sarebbe potuto parlare della decisione di Benedetto XVI di dimettersi da Romano Pontefice . Un atto poco tradizionalista, storia alla mano, per il papa che si vorrebbe presentare come ...Anchel'allontanamento di Rivera, in via XX settembre, verrebbe visto come un attacco ... uomo o donna che sia, potrebbe essere undi arginare e indebolire l'attuale capo dicastero di ... Perché il tentativo di usare i due papi per alimentare il caos nella Chiesa è fallito