Perché Barbie potrebbe essere il film del 2023

(Di giovedì 5 gennaio 2023) “Life in plastic, is fantastic”. Era il 1997 quando gli Aqua esaltavano la bellezza della finzione conGirl. Una canzone rimasta nell’immaginario collettivo molto più della band danese che l’ha partorita. Un singolo-tormentone che non ascolteremo in, il prossimodi Greta Gerwig previsto per il 21 luglio. Strano, vero? Un indizio piccolo ma molto significativo, che sembra dire: “No,non sarà ilche vi aspettate”. Ma cosa ci aspettiamo davvero da questo? Una commedia superficiale sulla superficialità dei nostri tempi? Una parodia graffiante dell’era della sovraesposizione social? Una cosa è certa: il teaser trailer pubblicato qualche giorno fa ha già stuzzicato la curiosità del pubblico, spiazzato dal geniale parallelismo tra la ...