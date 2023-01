Per l' Inter inizio anno col botto | 1-0 al Napoli

(Di giovedì 5 gennaio 2023) AGI - L'batte ilnel big match della 16esima giornata di Serie A ed inizia con ilil proprio 2023. A San Siro finisce 1-0 grazie alla fiammata di Edin Dzeko, che regala un successo pesantissimo alla squadra di Inzaghi mentre costringe gli uomini di Spalletti, reduci da undici vittorie consecutive, al primo ko assoluto in campionato. I partenopei restano comunque primi in classifica a 41 punti ma ora solo a +5 sul Milan, mentre i nerazzurri salgono in solitaria al quarto posto a quota 33. L'avvio di gara è quasi tutto a tinte nerazzurre, con i padroni di casa che sfiorano subito il vantaggio dopo quattro minuti con Dimarco, che riceve da Lukaku e da posizione defilata ma ravvicinata non inquadra lo specchio. Con il passare dei minuti il match entra in una fase più statica e solo al 26' l'...

Corriere dello Sport

Giacomo taglia corto: "C'è poco da dire, partita vinta con merito dall',in tutto etutto". Massimiliano aggiunge: "E il risultato ci sta strettoquello che abbiamo creato in tutta la ...Al 56' l'passa in vantaggio. Mkhitaryan apreDimarco, che ha a disposizione tutta la fascia sinistra: cross perfetto, Dzeko può colpire di testa in totale solitudine e l'1 - 0 è cosa fatta. ... Inter-Napoli 1-0 diretta: decide Dzeko, primo ko per Spalletti INTER NAPOLI – Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha commentato la vittoria sul Napoli nel post partita di Dazn. Inter, Inzaghi: “Impresa contro il Napoli, ci deve dare fiducia per il futuro” “Son ...Il big match contro l'Inter è deciso da un gol di Dzeko. Prestazione poco brillante per gli azzurri che restano comunque primi in classifica È l'Inter a fermare la corsa del Napoli in un San Siro pien ...