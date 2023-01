Per battere il grande Napoli di fine 2022 c' è voluta la prima grande Inter stagionale

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 5 gennaio 2023) La mattina del 6 gennaio 1873, mentre stava andando a messa, Alessandro Manzoni ruzzolò sul ghiaccio del sagrato della Chiesa di San Fedele, a poche centinaia di metri dal Teatro alla Scala, riportando un colpo alla testa che ahilui lo portò rapidamente alladei suoi giorni, il successivo 22 maggio. Questo per dire che sono già 150 anni che Milano può essere assai scivolosa sotto le feste, e del resto lo sa bene ilche a San Siro ci perse in una brutta notte di Santo Stefano del 2018, per non dover sempre tornare a Maradona e al Milan di Sacchi (1988). Ildi Spalletti, ingiocabile da agosto a novembre, coglie dunque lasconfitta, il risultato che tutta Italia stava aspettando, e qui si parrà la sua nobilitate. , perlomeno in campionato, dove fin qui s'era sempre regolarmente inabissata in ...