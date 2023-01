Pensioni e non solo | il 2023 inizia col botto | ecco cosa cambia

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Ilcon alcune novità per le, ma non. In questo articolo andremo a vedere nel dettagliocambierà dal nuovo anno. La mini riforma sulle, inserita nella Manovra di Bilancio, è stata approvata definitivamente dal Parlamento il 29 dicembre 2022 ed è nata sotto la bandiera politica del governo L'articolo proviene da CheSuccede.it.

ilmessaggero.it

Giuseppe Spernanzoni "Contrastare la fiammata inflazionistica con la rivalutazione dellee intervenire sullaautosufficienza, una vera e propria emergenza sociale che nelle Marche coinvolge più di 75mila persone". A lanciare l'allarme sono Giuseppe Spernanzoni, responsabile ...All'appellomancano nemmeno le frodi, quali le rapine, il furto di corrispondenza e gli ... effettuati soprattutto in corrispondenza del pagamento delle, sono stati vigilate ben 1842 ... Pensioni rivalutate, ma non per tutti: a gennaio aumenti solo per quelle fino a 2.100 euro lordi al mese Le pensioni Non così per le pensioni, per le quali un adeguamento al costo della vita è rimasto in piedi (anche perché l'assegno è generalmente più basso rispetto a uno stipendio da lavoro dipendente) ...C'è una caratteristica che alcuni uomini sviluppano più di altri, la fermezza. La fermezza, quella cosa che ti fa prendere decisioni, per poi portarle avanti con convinzione, senza tentennamenti. Iniz ...