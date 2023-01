Pensione minima a 70 anni | cosa cambia con la svolta sociale del governo

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Dal primo gennaio 2023 le pensioni sonote molto ma soprattuttola situazione di chi percepisce lase ha raggiunto i 70di età. Cerchiamo di capire chesta succedendo perché dopo tante promesse elettorali finalmente si può capire quanto queste promesse siano state mantenute e quanto no. Infatti per chi percepisce lain campagna elettorale si era parlato di un aumento a €1000. Ovviamente tanti anziani che percepiscono laerano stati molto felici della promessa di un aumento addirittura a mille euro. Tuttavia la realtà è molto diversa. L’aumento delle pensioni minime a €1000 che era stato il vero e proprio cavallo di battaglia di Forza Italia è finito ...

ilgazzettino.it

...dà la possibilità ai propri possessori di farsi accreditare sul conto lo stipendio o lae ... si continueranno a pagare 5 euro, che andranno a sommarsi ai 15 euro di ricaricaprevisti. ...Non possono richiedere i finanziamenti i soggetti che percepiscono la. Il trattamento minimo, che viene stabilito anno per anno dalla legge per l'Assicurazione Generale Obbligatoria, ... Pensioni, quando arrivano gli aumenti per la rivalutazione e di quanto saranno Da settimane si parla di rivalutazione di pensioni ma sembrerebbe che a gennaio gli aumenti non siano ancora arrivati. Scopriamo perché.Nel 2023-25 la spesa per interessi sarà di 270,2 miliardi contro i 186,1 calcolati nel Def di aprile. Il costo medio all'emissione è al top dal 2013 e quest'anno andranno collocati 510 miliardi ...