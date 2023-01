Pechino e Jack Ma fanno pace Via libera all’aumento di capitale di Ant Group

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Non sarà unaa tutti gli effetti, ma il viadella China Banking and Insurance Regulatory Commission (Cbirc) di Chongqingdidi Antè un segnale che ci si avvicina molto. Le autorità cinesi hanno infatti concesso alla società fondata daMa, la holding finanziaria della sua Alibaba, di iniziare a raccogliere dal mercato 1,5 miliardi di dollari, che al cambio sono 10,5 miliardi di yuan. L’obiettivo è quello di arrivare a una capitalizzazione complessiva di 2,6 miliardi di dollari (18,5 miliardi di yuan). Quando la raccolta sarà terminata, Antpotrà tenere solo il 50% delle azioni. Più che i numeri, però, conta l’aspetto politico. Sono due anni che Ant è stata messa sotto torchio da, che durante ...

