Pau FC-Montpellier Coppa di Francia | 06-01-2023 ore 18 | 00 | convocati | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Trentaduesimi di finale didi, ed è il momento in cui scendono in campo le squadre della massima serie. In questa prima giornata di gare tocca aldi Pitau andare a far visita al Pau FC, squadra di Ligue2. La squadra dell’ex Bordeaux Tholot siede in una tranquilla metà classifica con 21 punti fatti; una squadra che prima della sosta era in InfoBetting: Scommesse Sportive e