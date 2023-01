Partito Democratico | per la guida alla segreteria Paola De Micheli fa tappa a Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 5 gennaio 2023) L’appuntamento è per martedì 10 gennaio alle 20.45,sala Galmozzi in via Torquato Tasso a, per incontrareDe. L’onorevole delpresenterà il suo libro “Concretamente prima le persone” e sarà l’occasione per farsi conoscere al meglio agli iscritti del Pd che saranno chiamati ad eleggere il futuro segretario. Ad introdurla il segretario provinciale del Pd bergamasco Davide Casati. Tra i sostenitori della Dein bergamasca ci sono: Roberto Mazzetti (segretario PD città di), Alberto Vergalli (Consigliere Comunale a) e Federico Pedersoli (già segretario del PD città di). Leyla Ciagà: “La candidatura diDe ...