(Di giovedì 5 gennaio 2023) “Qualcuno ha pensato di approfittaredei due“per spargere confusione. Ma non è riuscito nel suo intento”: lo confida il cardinale Pietro, segretario di Stato vaticano al CorriereSera. Questo non è avvenuto “per la fede del Papa e del Papa emerito e per le preghiere del Popolo di Dio, che li ha sempre abbracciati e sostenuti tutti e due. La fede del Popolo di Dio è sempre connotata da un affetto istintivo nei confronti del Successore di Pietro”. Inoltre “la prossimità fraterna tra papa Francesco e il Papa emerito Benedetto XVI l’abbiamo vista tutti. L’affetto espresso nei loro abbracci, negli sguardi e nelle parole che si scambiavano nei loro incontri è stato per tanti motivo di commozione e di consolazione”. Per“l’affetto tra Benedetto ...

Oggi i funerali di Benedetto XVI a Roma: Gian Guido Vecchi intervista il cardinale. 'Ha ... in tecnologia, 'Stellantis puntataxi volanti'. LA STAMPA Doppio titolo per il quotidiano ...... Maria Zakharova , aveva affermato che era pervenuta una nota diplomatica (senza precisare se verbale o scritta) del cardinale Pietrocon le scuse per le parole del Papaceceni e i ... Parolin sui veleni vaticani: "C'era chi voleva creare il caos approfittando della situazione dei due papi" Con la “Lettera ai cattolici cinesi” Benedetto XVI ha posto le basi dei rapporti con Pechino durante il suo pontificato. Su alcuni punti il documento dava soddisfazione al Partito comunista, ma rimarc ...Il segretario di Stato vaticano ricorda Ratzinger: «Dopo le sue dimissioni andavo a trovarlo». «Le caricature costruite da qualcuno per denigrarlo verranno spazzate via » ...