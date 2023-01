Parliamo meglio della partita di Tonali con la Salernitana

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Prendiamo un’azione quasi a caso, quella al 67?. Il Milan costruisce a destra, anche con l’aiuto di Giroud che viene incontro, Calabria entra dentro al campo con la palla al piede e scarica a sinistra per Theo Hernandez che davanti a sé ha una ventina di metri per portare palla e puntare direttamente la difesa. Sugli sviluppi dell’azione, su un passaggio intercettato di Theo e indirizzato al centro dell’area, la palla arriva a Leao, largo, che infila la palla in profondità sempre per il terzino francese, che crossa sul secondo palo. Troppo lungo per tutti. È un’azione trascurabile, poco interessante nel contesto di unacome quella giocata dal Milan a Salerno, in cui il nuovo portieresquadra di casa, Guillermo Ochoa, arrivato in Italia con un’aura mitica da personaggio bolañiano, ha ...

Gruppo San Donato

Si spieghi. Per quale motivo parla di risparmio "Se avessimo continuato a adottare il ... ma sedi Gnl e di fonti green, con fotovoltaico ed eolico in primis, abbiamo ancora molto ...Per cercare di capireho recuperato la domanda protocollata ed effettivamente non ci sono ... madi una graduatoria di 4/5 anni fa. Abbiamo le mani legate. Un margine d'intervento ci ... Curare la sciatica: meglio attività o riposo assoluto In queste ore Madame ha rotto il silenzio via social a causa dell’indagine che la vede protagonista per i Green pass falsi. La cantante ha scritto di provenire da una famiglia che non crede alla medic ...