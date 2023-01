Paredes impazzito | calcia il pallone in panchina e scatta la rissa Video

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Il centrocampista della Juventus,, si è reso protagonista di un gesto decisamente antisportivo che ha procurato una. JuvedipendenzaLa Juventus, nella scorsa sessione estiva, ha portato alla corte di Allegri diversi rinforzi; uno di questi,, è stato preso con l’obiettivo di far fare il salto di qualità al centrocampo bianconero. Fino a questo momento le cose stanno andando diversamente; l’argentino, infatti, sta faticando ad imporsi nel sistema di gioco bianconero. La speranza è che, in questa seconda parte di stagione, il giocatore possa cambiare marcia. In attesa chepossa prendere per mano il centrocampo della Juventus, bisogna sottolineare il brutto gesto del classe 1994 che ha generato una vera e propria. L’episodio si è verificato al mondiale del Qatar vinto ...

Corriere dello Sport

Si allunga maluccio sul destrodi Mbappé ma si riabilita abbondantemente con la ...(12' pts) 6,5 Ripristina un ordine logico a centrocampo. Ed è uno dei rigoristi infallibili. ...... accanto a un Dybala (suo uno dei rigori decisivi per il titolo) letteralmentedi gioia. ... "Non ci sono parole per descrivere questo momento - dice Leandro- Anche nel sogno più bello,... Argentina in festa, l'incredibile diretta del giornalista tedesco: social impazziti BUENOS AIRES (Argentina) - Lionel Messi ha anticipato di qualche ora il party di Capodanno. Il fuoriclasse del Paris Saint Germain ha riunito gli amici e alcuni campioni del mondo per chiudere nel mig ...Leandro Paredes, campioni del Mondo. I due non rientreranno alla Continassa prima di lunedì 2 gennaio. E anche se in Italia si torna a giocare dopo di tutti, contro la Cremonese il 4 gennaio quindi lo ...