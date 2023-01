Papa Ratzinger paladino dei poveri contro i disastri del materialismo marxista e nel solco di Wojtyla

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Riceviamo e volentieri pubblichiamo. “Combattere la povertà implica un’attenta considerazione del complesso fenomeno della globalizzazione”. Per la celebrazione delle giornate mondiali della pace Benedetto XVI soleva premettere delle indicazioni metodologiche, chiarendo spesso che la Chiesa vuole entrare nel merito delle questioni sociali e politiche del nostro tempo, usando gli strumenti dell’analisi scientifica, non astraendosi in un generico umanitarismo, non avendo paura di gettare lo sguardo nel cuore delle contraddizioni più stridenti della contemporaneità. Senza però dimenticare l’altro piano, quello dei valori trascendenti e sovratemporali, di cui la Chiesa è testimone e depositaria. Per questo avvertiva, “Il richiamo alla globalizzazione dovrebbe rivestire anche un significato spirituale e morale, sollecitando a guardare ai ...