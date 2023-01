Papa Ratzinger è vivo? L’ultima follia che spopola sui social

Leggi su tvzap

(Di giovedì 5 gennaio 2023). La morte delEmerito, Benedetto XVI, ha lasciato tutti di stucco. Nonostante fosse da tempo lontano dai riflettori, i fedeli erano affezionati a lui. Molti hanno pianto per la sua morte. C’è addirittura qualcuno che non si rassegna alla sua scomparsa e pensa che sia ancora. Sui, infatti,un’assurda ipotesi. (Continua…) LEGGI ANCHE:Francesco, la decisione è ufficiale: cos’è successo? IlEmerito Benedetto XVI è morto il 31 dicembre 2022 alle ore 9:34 nel monastero Mater Ecclesiae, in Vaticano, all’età di novantacinque anni. Le sue condizioni, già abbastanza instabili, si sono aggravate ulteriormente. ...