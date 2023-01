Papa Francesco ricorda Benedetto XVI | “Grato a Dio per averlo donato alla Chiesa”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 5 gennaio 2023) “a Dio pere al mondo”. È il pensiero che domina i discorsi disulemeritoXVI: “Con commozione ricordiamo la sua persona così nobile, così gentile. Solo Dio conosce il valore e la forza della sua intercessione, dei suoi sacrifici offerti per il bene della”.celebra nella basilica vaticana i primi Vespri della Madre di Dio con il canto del “Te Deum” di ringraziamento poche ore dopo la morte di Joseph Ratzinger e ringrazia Dio “per il bene compiuto e per la sua testimonianza di fede e di preghiera, anche in questi ultimi anni di vita ritirata”. Ne esalta anche la gentilezza come virtù cristiana e civica che può rendere il ...