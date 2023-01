Paola Caruso è uscita dall’ospedale ma il pericolo non è ancora scongiurato

ilGiornale.it

Paola Caruso è tornata tra le braccia di suo figlio Michele. Solo pochi giorni fa, l'ex bonas di Avanti un altro aveva fatto sapere con una Instagram story di essere finita in una clinica ospedaliera. La showgirl ha lasciato l'ospedale in cui era stata ricoverata a seguito di un crollo psicofisico e ha scritto un messaggio per aggiornare i suoi fan sui social. Paola Caruso è stata ricoverata a causa di un forte malore, generato dallo stress per un problema piuttosto grave che sta vivendo il figlio Michelino.