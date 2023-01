Paola Caruso è uscita dall’ospedale; aggiornamenti sulla malattia del figlio | «Siamo l’uno la forza dell’altro»

Fanpage.it

Come sta il figlio di, che malattia ha il piccolo ...Ricoverata nei giorni scorsi,è uscita dall'ospedale. Lei stessa aveva dato l'annuncio sui social con una storia Instagram e anche se il ricovero è stato di breve durata, purtroppo, non si può dire lo stesso della ... Ricoverata Paola Caruso, dall'ospedale: Dalla disgrazia di mio figlio non mi sono ripresa Non è un momento facile per Paola Caruso, che ha fatto sapere ai suoi follower di essere in ospedale. La ex Bonas di Avanti un altro avrebbe avuto un crollo fisico… Leggi ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...