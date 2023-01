Paola Caruso è fuori dall' ospedale | ma non si placa la preoccupazione per il figlio Michele

Fanpage.it

Ricoverata nei giorni scorsi,è uscita dall'ospedale. Lei stessa aveva dato l'annuncio sui social con una storia Instagram e anche se il ricovero è stato di breve durata, purtroppo, non si può dire lo stesso della ...Leggi anche > Barbara D'Urso e Flavio Briatore: cena in hotel a Milano, si stanno frequentando Leggi anche >, cos'ha il piccolo Michele: i dettagli non sono sfuggiti ai followers I ... Ricoverata Paola Caruso, dall'ospedale: Dalla disgrazia di mio figlio non mi sono ripresa Come sta Paola Caruso L'ex Bonas di Avanti un Altro, devastata dalla situazione di suo figlio Michele, è stata ricoverata in ospedale.Paola Caruso è stata dimessa dopo il ricovero in ospedale. «Finalmente a casa con il mio amore». Lo fa sapere lei stessa ai suoi fan su Instagram. La showgirl ha avuto ...