Pannofino | «Ho doppiato anche film porno Dopo otto ore in sala uscivo in debito di ossigeno»

IlNapolista

... Big Hero Six ), il film racconta la storia di tre generazioni di una famiglia, i Clade: Jaeger (in italiano da Francesco) è un esploratore appassionato e un po' rude che, in ...'Ciao a tutti voi del Cinema Astra, so che riaprite dopo quattro anni. Questa è una bella notizia, quando un cinema o un teatro riaprono. Peraltro riaprite con un film che hoio, 'Ticket to Paradise', con George Clooney. Vi auguro con con tutto il cuore e tutto il bene, buon Natale e buone feste a tutti'. Pannofino: «Ho doppiato anche film porno. Dopo otto ore in sala ... L’attore: «Ero in via Fani quando sequestrarono Moro». Il sogno: «Mi piacerebbe lavorare con Sorrentino e Verdone. Anche Pupi Avati mi piace. Quando mi vede dice “Sei Alberto Sordi”, ma poi non mi chi ...