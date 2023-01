Palermo | Brunori è troppo solo | si apre la caccia al partner

ilovepalermocalcio.com - Il Sito dei Tifosi Rosanero

Nell'ambientec'è una enorme professionalità in tutti i settori, del resto facciamo parte ... Mi capita di vedere come, ad esempio, i tifosi coccolano: è veramente una bella sensazione e ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Ilcerca un partner per: un rinforzo per il reparto offensivo che possa aiutare o sostituire l'italo brasiliano visto che Vido non ha convinto e che Soleri potrebbe lasciare la ... Palermo, Brunori già freme. Sirene da club di Serie A. Ma si sente l ... In casa Palermo si continua a pianificare il calciomercato in entrata. In tal senso la società sembra aver messo gli occhi su un attaccante.L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” ha riportato un’intervista a Dario Saric il quale ha rilasciato le seguenti parole: «Cosa hanno visto i tifosi del vero Saric Non molto, ma lavoro per ...