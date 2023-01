Padre Georg | il dolore per Ratzinger e la sfida a Francesco

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 5 gennaio 2023) MonsignorGaenswein assurge a protagonista in Vaticano nelle ore seguite alla morte di papa Benedetto XVI, e in quelle delle sue esequie, il 5 gennaio in San Pietro. Concedendo interviste, raccontando e facendo parlare il testo della sua autobiografia, il segretario particolare del Papa Emerito esce allo scoperto. E a tutto campo. L’arcivescovoGaenswein, segretario particolare di papa Benedetto XVI, in ginocchio di fronte alla bara del Papa Emerito durante in funerali in San Pietro il 5 gennaio 2023. Foto Ansa/Ettore FerrariGaenswein e papaParole di fuoco, in alcuni casi, quelle di Gaenswein. “Restai scioccato e senza parole” racconta nel libro Nient’altro che la verità scritto con il giornalista Saverio Gaeta (Piemme). Il riferimento è al momento in cui, nel 2020, papaha congedato ...