Oroscopo della settimana dal 9 al 15 gennaio 2023 | tutti i segni e le previsioni

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Come andrà la secondadi? Ce lo dice Paolo Fox con le sue. ArieteGiove nel segno vi porterà tante novità, soprattutto per quanto riguarda l’ambito professionale. Venere torna a favore e questo vi regalerà un po’ di tranquillità nel rapporto di coppia. Mercoledì i single potrebbero fare un incontro importante. ToroQuestasarà per voi all’insegnarivincita. Stanchi di farvi mettere i piedi in testa dai vostri superiori, vi farete valere e questo porterà miglioramento. Mercurio vi aiuterà a stabilire nuove connessioni sentimentali. GemelliLainizierà con grinta, forza di volontà e con tanta voglia di fare. Attenzione a non esagerare. però, dovete dedicare un po’ del vostro tempo anche ai vostri affetti. CancroSentite il ...