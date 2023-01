Orientamento scolastico | conclusa la due giorni di MSAC e ACR

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiS’èla duediper gli studenti delle medie, “Nord Sud Ovest Est”, organizzata dal Movimento Studenti di Azione Cattolica () e dall’ACR diocesana. Svoltasi a Cerreto Sannita, tra Casa Santa Rita (sede della Caritas diocesana e di iCare cooperativa sociale di comunità) e i locali del Seminario diocesano, l’accoglienza dei 23 studenti di seconda e terza media è iniziata proprio da un’operatrice della Caritas diocesana che ha illustrato le attività e i servizi che vengono svolti in una realtà così importante e preziosa per tutto il territorio. Dopo di che, nella sala teatro, l’assistente diocesano ACR don Ionut Pirtac s’è soffermato sulla parabola dei talenti, chiedendo se abbiamo tutti la percezione che la nostra vita per Dio è ...

