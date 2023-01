Ora Sygic GPS Navigazione è disponibile nell’app store AllGo di Visteon

Leggi su pantareinews

(Di giovedì 5 gennaio 2023), fornitore di applicazioni per ladirette a consumatori e professionisti, ha avviato una partnership con, fornitore di elettronica per l’abitacolo dell’auto, con l’obiettivo di offrire agli automobilisti un’esperienza digitale nuova all’interno della vettura. Fino a non molto tempo fa, le auto svolgevano il compito per cui erano state originariamente create: portare le persone da un luogo a un altro. Poi sono arrivate funzionalità che hanno migliorato molto il comfort, la sicurezza e il divertimento alla guida: l’aria condizionata, le cinture di sicurezza, i sensori di parcheggio, gli airbag e il sistema di assistenza alla guida. Benché le auto si siano evolute notevolmente, c’è ancora un modo per rispondere meglio alle richieste in costante crescita degli automobilisti, che non vogliono più impianti di ...