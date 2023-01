Ora è fatta | scatta l’obbligo di riscatto | è un nuovo giocatore della Juventus!

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Arrivano nuove notizie per la Juventus di Massimiliano Allegri, con l’arrivo del 2023 ètodiper Manuel Locatelli. Arrivato nell’estate del 2021 in prestito con obbligo di, oggi il centrocampista classe 98? può considerarsi a tutti gli effetti bianconero. Locatelli-Juventus,di: le cifre dell’affare La Juventus dovrà versare nelle casse del Sassuolo 25 milioni di euro, questa cifra potrebbe aumentare a 37,5 milioni visti i bonus concordati tra le due società nell’estenuante trattativa. Il contratto del centrocampistaNazionale scadrà nel 2026. Manuel Locatelli Getty Image Locatelli è stato voluto fortemente dalla Juve che lo ha inseguito per tutta l’estate riuscendo a ...

L'Espresso

... sferrandole violenti calci e pugni in varie parti del corpo, che l'hannocadere per terra. ... fortunatamente meno gravi rispetto a quelle riportate dall'altra malcapitata pocheprima. ...Come quello dell' Opera romana pellegrinaggi , normalmente aperto dalle 9 alle 17 (eccezione per una pausa di mezz'alle 13), oggi rimasto chiuso fino all'di pranzo. L'ORP è nato per "... Elly Schlein: «Non mi sono mai fatta cooptare e non comincerò ora. Il mio Pd tornerà ad avere un’identità» Raffaele Auriemma, giornalista, ha commentato così la sconfitta del Napoli: "Affinché quello di ieri sera resti soltanto un episodio, bisogna reagire "da Napoli" contro Sampdoria e Juventus, squadre c ...Il ceco con il Praga V4S DKR conquista la seconda vittoria in speciale alla conclusione della Tappa 5 fatta di sabbia e dune insidiose. Ales consolida la testa della classifica dei camion con un quart ...