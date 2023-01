OnePlus 11 Pro non esiste e non esisterà | lo conferma la società

(Di giovedì 5 gennaio 2023)11 Pro non è in lavorazione e non ci sarà. Ecco le parole del presidente diChina. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

SmartWorld

... 5.000mAh, ricarica TurboPower 68W cablata, TurboPower 15W wireless dimensioni e peso: 158,76x74,38x8,26mm per 188,5g colore: Carbon Black Il meglio di, in offerta oggi da ...... la soluzione tecnologica per comunicare in modo efficiente nello studio dentistico innovazione News Smart Device Lo smartphone11 5G e gli auricolariBuds2 innovazione Lenovo ... OnePlus Buds Pro 2 alzano l'asticella: ANC, audio spaziale e Dynaudio Oggi, il famoso marchio tecnologico globale OnePlus ha ufficialmente annunciato in Cina il debutto di due nuovi prodotti di prima classe: lo smartphone OnePlus 11 5G e gli auricolari OnePlus Buds Pro ...OnePlus 11 Pro 5G non ci sarà, parola dell'azienda. Quest'anno non vedremo un altro flagship dell'OEM cinese di Pete Lau.